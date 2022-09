Perez houdt vertrouwen ondanks tegenvallende vrijdag in Singapore

Het team van Red Bull Racing had een lastige vrijdag op het circuit van Singapore. Max Verstappen noteerde een tweede en een vierde tijd. Zijn teamgenoot Sergio Perez had het veel lastiger en kwam de tweede vrije training onder het kunstlicht niet veel verder dan de negende tijd.

Perez kende een lastige dag in de Aziatische stadsstaat. De Mexicaanse coureur begon aardig aan de dag maar kwam in de eerste vrije training naar binnen vanwege problemen. Deze problemen, Perez meldde aan zijn team dat hij drive was verloren, waren nog niet volledig verholpen aan het begin van de tweede training. Perez bracht dan ook veel tijd door in de pits en reed slechts 13 rondjes.

Na afloop van de training was Perez niet geheel ontevreden. De ervaren Mexicaanse Red Bull-coureur sprak zich na de sessies uit tegenover de Britten van Sky Sports: "We hadden een paar problemen met de driveability van de motor. Daarna hebben we heel erg veel aan onze set-up aangepast. We hebben dus een heleboel informatie waar we vanavond doorheen moeten gaan. We moeten de beste delen daar uit gaan halen."