Mario Andretti wil verandering zien in superlicentiesysteem

In de Formule 1 was de afgelopen weken veel te doen omtrent de superlicentiepunten. AlphaTauri wilde Indycar-superster Colton Herta aantrekken voor 2023 maar de Amerikaan had te weinig superlicentiepunten. De FIA hield hun poot stijf en Herta koos eieren voor zijn geld. Mario Andretti wil verandering zien.

De interesse in Herta kwam niet uit de lucht vallen. De Amerikaanse coureur testte eerder dit jaar al voor het team van McLaren en werd in verband gebracht met het mogelijke Formule 1-project van Andretti. Herta heeft echter te weinig superlicentiepunten waardoor hij niet kan overstappen naar de koningsklasse van de autosport.

Formule 2

In de Indycar vallen er vergeleken met Europese klassen weinig superlicentiepunten te verdienen. Racelegende Mario Andretti laat in gesprek met PlanetF1 weten dat hij verandering wil zien: "Ik vind dat ze misschien moeten herzien in welke mate coureurs in de Indycar superlicentiepunten kunnen verdienen. zoals ook in de F2 en de F3 het geval is. Ik denk dat de Indycar dat verdient. Er zijn enkele jonge talenten die als ze de kans krijgen de stap willen zetten."

Laddersysteem

Andretti denkt dat veranderingen gezond zijn voor de sport maar hij is tevens van mening dat dit niet geldt voor de situatie omtrent de superlicenties. "Ik begrijp dat de FIA hun eigen laddersysteem naar de top beschermt. Tegelijkertijd is het vandaag de dag een kleine wereld. Je kan Indycar als open wheel-klasse niet buiten beschouwing laten als het gaat om het verkrijgen van superlicentiepunten."