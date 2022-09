Tennislegende Federer wil vaker F1-races bezoeken nu hij gestopt is

George Russell kan verwachten dat Roger Federer hem in de toekomst zal aanmoedigen bij Grands Prix nu de tennislegende is gestopt. De Mercedes-coureur werd eerder dit jaar met Federer in de garage van zijn team gefotografeerd tijdens de Spaanse Grand Prix, samen met Lewis Hamilton en Toto Wolff. Tijdens een interview op het circuit van Barcelona had de 41-jarige Zwitserse ster gezegd dat hij een groot F1-fan is die 'de sport veel volgde toen hij jonger was', maar dat dit moeilijker was geworden vanwege zijn verplichtingen op de tennis toernooien.

De Spaanse Grand Prix van dit jaar was pas de tweede race die Federer had bijgewoond - na Abu Dhabi 2016 - maar er zouden meer bezoeken mogelijk moeten zijn nu hij een spelerscarrière heeft beëindigd.

Russell woonde Federer's zwanenzang bij, het Laver Cup-teamtoernooi in de O2 Arena in Londen, waar de voormalige nummer 1 van de wereld ervoor had gekozen om te stoppen in zijn eerste competitieve optreden sinds Wimbledon 2021 na een langdurig gevecht met een knieblessure. Eurosport filmde het duo tijdens een praatje achter de schermen, waarin Federer had bevestigd dat zondagavond een feestavond zou worden zodra het toernooi was afgelopen.

Vochtigheid en hitte

"Ik zou willen dat ik mee kon doen, maar ik heb volgende week een belangrijke race", zei Russell. Toen Federer hem vroeg waar de race was, antwoordde de 24-jarige Brit: "Singapore. Het is altijd de meest fysieke van het jaar met de vochtigheid en de hitte."

Russell zei toen tegen Federer dat hij naar een race moest komen, waarop de achtvoudig Wimbledon-kampioen bij de mannen antwoordde: "Nu heb ik tijd, nu is er geen excuus voor mij om niet te komen!"

Over zijn ontmoeting met Federer tweete Russell: "Geweldige ontmoeting met Roger Federer na de laatste wedstrijd van zijn ongelooflijke carrière. Niet alleen een van de grootste atleten aller tijden, maar ook een van de aardigste jongens die je ooit zou kunnen ontmoeten. Hetzelfde geldt voor Andy Murray - serieus grappige kerel!"