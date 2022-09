Steiner geeft Schumacher 50 procent kans op een zitje voor 2023

Het team van Haas is één van de teams met een vrij stoeltje voor 2023. De Amerikaanse renstal kan voor volgend seizoen wederom rekenen op Kevin Magnussen. Het contract van Mick Schumacher is nog altijd niet verlengd en Haas gaat daar ook geen haast van maken. De kansen van Schumacher zijn nog altijd niet verkeken.

Schumacher debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 bij Haas. De Duitser is onderdeel van de juniorenploeg van Ferrari en aangezien Haas rijdt met Ferrari-krachtbronnen was zijn zitje een nog brainer. Zijn contract bij Ferrari wordt na dit seizoen echter niet verlengd en het lijkt erop dat hij ook zijn plekje bij Haas gaat verliezen. Schumacher is immers niet bezig met een ijzersterk seizoen.

Haas-teambaas Günther Steiner wil de beslissing over zijn tweede zitje echter ook niet gaan haasten. De Italiaanse teambaas geeft Schumacher voor 2023 50 procent kans op een Haas-stoeltje. Tegenover RTL Duitsland is Steiner duidelijk: "Er is nog geen besluit genomen. Als je dat doet zet je jezelf onder druk en dat hebben we niet nodig. Je speelt dan alleen tegen jezelf. Er staat geen tijdsdruk op. Voor de anderen geldt dat wel maar voor ons niet. Dat voordeel moeten we onszelf niet afnemen."