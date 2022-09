Drugovich werkt eerste dag af op Aston Martin-fabriek

De Braziliaan Felipe Drugovich stelde in Monza zijn titel in de Formule 2 veilig. Drugovich kent een zeer sterk seizoen maar een overstap naar de Formule 1 zit er niet in voor de Braziliaan. Zijn naam viel bij vrijwel geen enkel team maar Aston Martin bood hem wel een rol aan als ontwikkelingscoureur.

Drugovich tekende het ontwikkelingscontract en mag later dit jaar een eerste vrije training voor zijn rekening gaan nemen. Het is een schrale troost voor de Braziliaan maar hij pakt deze kant wel met beide handen aan. Drugovich werkte eerder deze week zijn eerste dag af op de fabriek van Aston Martin. Hij paste onder meer een stoeltje voor zijn vrije training en reed eveneens in de simulator.

First day in the office for @FelipeDrugovich - complete.@AstonMartinF1's first development driver and reigning @Formula2 Champion joined us at our HQ, where he spent time with the team, put in laps on the simulator and had his first #F1 seat fit ready for later this year. pic.twitter.com/YuGQAB9ke6