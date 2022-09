Wolff leeft toe naar Singapore: "Volgens de simulaties één van onze beste circuits"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald bezig met een sterk seizoen. Het seizoen nadert zijn einde en Mercedes heeft nog geen enkele zege geboekt. Tevens is het gat met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari nog steeds zeer fors. Bij Mercedes heeft men echter goede hoop voor de Grand Prix van Singapore.

De Duitse renstal heeft dit seizoen alleen een pole position gepakt met George Russell in Hongarije. Verder eindigde Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton meerdere keren op het podium. Het zijn niet de resultaten waar men bij Mercedes voor werkt. Toch heerst er een goed gevoel binnen het team, voor de komende races is er veel vertrouwen.

Over een ruime week gaat het Formule 1-circus weer verder met de Grand Prix van Singapore. In de Aziatische stadsstaat denkt Mercedes te kunnen presteren. Teambaas Toto Wolff heeft vertrouwen en wordt geciteerd door Racefans: "De layout van het circuit past bij onze auto, de hobbels passen dan weer niet bij ons. Volgens onze simulaties is dit één van onze beste circuits. Maar ik ga geen grote voorspellingen doen voor Singapore."