'Mercedes gaat volledige Red Bull-auto kopieren voor 2023'

Het team van Mercedes had er alle vertrouwen in dat het dit jaar zonder moeite mee kon strijden voor de overwinningen. Niets van dat alles bleek waar, want het Duitse fabrieksteam is nimmer in de buurt geweest om een race te winnen dit seizoen.

Het team heeft inmiddels toegegeven dat het lang duurde voor de problemen met de auto van 2022 werden ontdekt, en opgelost konden worden. Het unieke 'zero sidepod' concept wordt voor 2023 aan de kant geschoven, omdat Mercedes het complete sidepod-ontwerp van Red Bull wil kopieren, zo stelt Marc Surer.

Plank misgeslagen met zero-sidepod

De zero-sidepod is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de problemen van Mercedes in het begin van dit seizoen, omdat de ultra smalle sidepods niet in staat zijn om de vloer te stabiliseren, waardoor het een grote rol speelde met de porpoising problemen die het team kende.

Het team was vastbesloten om het halverwege het seizoen niet te veranderen, waarbij Toto Wolff zei dat er een reden was waarom zijn ontwerpgoeroes deze weg insloegen; ze geloofden duidelijk dat de zero-sidepods een voordeel zouden hebben. Hij gaf echter wel toe dat Mercedes open stond voor het op tijd doorvoeren van wijzigingen voor het seizoen 2023.

Andy Shovlin, technisch directeur van Mercedes, onthulde onlangs dat ze nog steeds verschillende concepten aan het verkennen zijn'. Hij gaf wel toe dat Red Bull Racing de beste auto heeft gebouwd voor 2022. Shovlin: "De snelste auto is degene met het beste concept, dus vandaag de dag is dat Red Bull."

"Maar, of dat volgend jaar nog steeds zo is, valt moeilijk te zeggen", gezien de aanpassingen aan de vloervoorschriften van volgend jaar.

Volledige kopie van concept

Terwijl Mercedes publiekelijk aan het klagen is, gelooft voormalig F1-coureur Surer dat er al een beslissing is genomen. Hij vertelde op Formel1.de: "Mercedes heeft dit jaar niet het perfecte chassis gebouwd. Ze gaan voor 2023 jaar een kopie maken van de Red Bull-auto. Ze gaan hetzelfde concept kopiëren en dan komen ze terug."

De verwachting van Surer is dat Mercedes niet direct bij de start van het seizoen mee zal doen om de overwinning, omdat het wat tijd zal kosten om Red Bull in te halen, die al een jaar ervaring heeft met het concept.

“Natuurlijk heb je een achterstand als je het nieuwe concept maakt. Aan de andere kant hebben ze ongelooflijk veel geleerd met het stuiteren. Ik denk dat die ervaring niet voor niets was. Dat betekent dat ze een probleem hebben aangepakt, beter dan anderen moet ik zeggen", zo denkt Surer.