Horner sluit gesprekken met Honda voor 2026 niet uit: "Maar het is niet urgent"

Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de toekomst. De Oostenrijkse renstal heeft het vizier al gericht op 2026. Er gaan dan immers nieuwe motorreglementen gelden en Red Bull is bezig met een eigen motorproject. Eerder mislukten gesprekken met Porsche en de deur voor Honda staat daarnaast ook nog op een keer.

Red Bull rijdt tot en met 2025 nog met krachtbronnen die door Honda worden gebouwd in Japan. De motoren zijn echter officieel gezien geen Honda's meer en worden gerund onder de naam Red Bull Powertrains. Onder diezelfde naam is Red Bull bezig met hun eigen motoren. Sinds de exit van Honda vorig seizoen moet met immers op zoek naar een oplossing voor 2026.

Volgende stap

Red Bull sprak al met Porsche maar die deal ging uiteindelijk niet door. Teambaas Christian Horner haalt er zijn schouders over op in gesprek met Speedweek en is vol van vertrouwen voor de komende jaren: "In de toekomst zijn we het enige team naast Ferrari dat zijn auto's en motoren bouwt onder hetzelfde dak. Dat is echt de volgende stap in onze geschiedenis in de Formule 1."

Gesprekken

Horner sluit daarnaast niet uit dat er in de nabij toekomst weer wordt gesproken met Honda. De Brit ziet dat er een nieuwe situatie is ontstaan: "Honda verklaarde hun vertrek met hun aandacht voor elektrische auto's. Maar bij de nieuwe regels hebben we een 50/50 verdeling tussen verbrandingsmotoren en elektrische motoren. Dat is een interessante nieuwe situatie. Het zou een logische en interessante discussie zijn met Honda in deze situatie. Maar het is niet iets urgents."