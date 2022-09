Wolff looft standpunt Red Bull in Porsche-gesprekken

Vorige week maakte het team van Red Bull Racing bekend dat ze toch niet gaan samenwerken met Porsche. Het was de bedoeling dat Porsche vanaf 2026 zou gaan fungeren als motorpartner maar de deal gaat niet door. Het nieuws en het zelfvertrouwen van Red Bull zorgde voor de nodige verbazing bij andere teams.

Porsche wilde evenveel te zeggen hebben over het team als Red Bull. De Oostenrijkse renstal ging niet akkoord met deze voorwaarde, Red Bull wil immers Red Bull blijven. Tevens maakt het team zich geen zorgen over de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden. Red Bull is immers bezig met het Red Bull Powertrains project.

Dapper

Mercedes-teambaas Toto Wolff is onder de indruk van de houding van Red Bull in de afketste Porsche-deal. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas spreekt zich erover uit tegenover Motorsport.com: "Het is een dappere strategie. Red Bull wilde altijd al zelfstandigheid bereiken met een eigen motor. Daardoor hoeven ze niet afhankelijk te zijn van een andere fabrikant. En hier zijn we dan. Dat is dan ook de strategie die ze uitgevoerd hebben."

Duidelijke richting

Het is nog duidelijk of het Powertrains-project van Red Bull een succesnummer gaat worden. De Oostenrijkse renstal liet recent weten dat het project wel voorspoedig verloopt, de eerste motor heeft al gedraaid op de testbank. Wolff gaat de zaak afwachten: "We gaan zien wat het betekent voor de seizoenen vanaf 2026. Dit is een duidelijke richting die ze op willen gaan. Ik ben niet tot in details betrokken of Porsche of Honda nog als naampartner willen intrappen."