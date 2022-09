'Alonso kocht McLaren-monteurs om voor 1500 euro'

Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren slechts één jaar team teamgenoten bij McLaren in 2007. Het werd een lastig jaar voor het team, doordat de interne strijd die werd gevoerd tot een oorlog binnen het team zorgde. Met de komst van Hamilton als rookie in de sport en de gevestigde rol van Alonso als tweevoudig wereldkampioen, was de verwachting Hamilton de tweede viool zou spelen voor Alonso, maar dat bleek al snel niet het geval te zijn. .

Het eerste seizoen van de jonge Brit in de sport bereikte een hoogtepunt toen Alonso doelbewust stopte in de pits om de bandenwissel van zijn teamgenoot bij de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix te vertragen. De spelletjes werden echter niet alleen op het circuit gespeeld, maar ook daarbuiten ging het er heftig aan toe, zo stelt voormalig McLaren-monteur Marc Priestley.

Omkoperij

Priestley was in 2007 monteur bij McLaren en kwam Hamilton en Alonso dagelijks tegen in de pitbox. In de Pitstop-podcast, zegt hij in dat jaar een bruine envelop te hebben ontvangen met 1.500 euro erin. "Eén van Fernando's tactieken is om te proberen het hele team naar zijn kant van de garage te brengen. Hij probeert de controle te krijgen", zo stelt Priestley.

"Er was een moment in 2007 waar Fernando opdook bij een race en ik arriveerde en Fernando's manager of zijn trainer kleine bruine enveloppen vol contant geld uitdeelt aan iedereen die niet aan de auto van Lewis werkte. Dus zijn team, het ondersteuningsteam die aan de T-car werkten zoals ik, kregen allemaal van die kleine bruine enveloppen en ik herinner me dat ik de envelop opende en er ongeveer €1.500 aan contact geld in zat."

"Het voelde erg onbetrouwbaar. Ten eerste krijg je gewoon een ongemarkeerde bruine envelop en ik had zoiets van 'heel erg bedankt wat is dat' en de trainer dwaalt af en je blijft achter met dit ding en je opent het en die envelop zit letterlijk gewoon vol geld. Je kijkt om je heen en je collega's zeggen allemaal tegen elkaar 'heb je die van jou geopend? Hoeveel heb je gekregen?' En ineens begon dit zich door het team te verspreide. De enige mensen die ze niet kregen, waren de monteurs van Lewis. Plots begon het tot ons door te dringen wat hier is gebeurd, hij zoekt steun binnen het team. Hij probeert laten we zeggen, mensen aan te moedigen zijn kant te steunen in deze intense strijd waarin ze zich bevonden."

Doneren aan goed doel

De tactiek bleek echter niet succesvol toen het team de 'steekpenningen' ontdekte. Iedereen die geld had ontvangen moest van de teamleiding zijn geld doneren aan een goed doel. Priestley denkt er het zijne van: "Aan de ene kant kun je zeggen dat het een slimme tactiek was, maar uiteindelijk kwam de teamleiding er simpelweg achter en dwong ons al het geld te doneren aan een goed doel, wat prima was."

De rivaliteit tussen Hamilton en Alonso zou slechts één seizoen duren voordat de Spanjaard overstapte naar Renault.