Russell bespreekt toekomst Mercedes: "Mogelijk dat we voor een andere filosofie gaan"

Het team van Mercedes hoopt zo snel mogelijk het gat met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari te kunnen dichten. De Duitse regerend constructeurskampioen kent een teleurstellend seizoen en komt zeer veel performance tekort ten opzichte van de concurrentie. Voor volgend seizoen liggen alle kaarten dan ook nog op tafel.

Mercedes heeft dit seizoen nog geen enkele Grand Prix gewonnen. De Duitse renstal presteert zeer wisselvallig en kwam in de eerste paar races veel performance tekort. Langzamerhand heeft men het gat een klein beetje verkleind maar dat betekent niet dat Mercedes nu strijdt om de zege. Podiums worden binnengehaald maar de zege blijft vooralsnog uit.

Volgend seizoen wil men bij Mercedes niet tegen dezelfde problemen aanlopen. Mercedes-coureur George Russell weet dat alles kan veranderen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat alles nog op de tafel ligt. We hebben zeker een uniek design van de sidepods. Het is zeker mogelijk dat we doorgaan met dat design maar het is eveneens heel erg goed mogelijk dat we voor een compleet andere filosofie kiezen."