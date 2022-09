Marko bevestigt afketsen komst Colton Herta

Het gonsde geruime tijd van de geruchten rondom Colton Herta. De Amerikaanse Indycar-coureur werd de voorbijgaande maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. In de afgelopen weken was hij nadrukkelijk in beeld bij AlphaTauri. Deze move nu echter ook niet door.

De overstap van Herta naar AlphaTauri leek al een zekere zaak te zijn. De Amerikaan leek eruit met het team en bij Red Bull was iedereen tevreden. Adviseur Helmut Marko vertelde trots dat Red Bull er al bijna uit was en dat er alleen nog een superlicentie moest komen. Herta heeft immers te weinig superlicentiepunten en daardoor werd de overstap naar de Formule 1 een lastige zaak.

Autosportfederatie FIA heeft nog geen besluit genomen en Red Bull wil niet langer wachten. Helmut Mark heeft nu de knoop doorgehakt en baalt als een stekker. Tegenover Motorsport-Total.com spreekt de Oostenrijker zich uit: "Het is jammer dat mensen zich niet realiseren wat voor waarde een coureur uit Amerika zou hebben voor de groei van de sport in de V.S. Er worden daar volgend jaar drie races gehouden. Dat geldt in het bijzonder voor iemand als Colton Herta."