Video: Ricciardo vermaakt fans na uitvalbeurt

Daniel Ricciardo besliste afgelopen weekend op onbedoelde wijze de Italiaanse Grand Prix. De Australische McLaren-coureur viel in de slotfase uit waardoor de Safety Car in de baan kwam. Aangezien de McLaren nog in zijn versnelling stond kon de wagen niet snel worden opgeruimd. De race werd dat ook beëindigd achter de Safety Car.

Ricciardo baalde vanzelfsprekend van zijn uitvalbeurt. De goedlachse Australiër vond echter snel zijn goede humeur terug om daarna het publiek te vermaken. Ricciardo vond een scootertje en besloot het publiek te voorzien van een waar toeterconcert. De aanwezige tifosi konden de grap wel waarderen en de beelden van het moment gingen viral.