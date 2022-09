Brundle hekelt gridstraffenregen: "Onacceptabele situatie"

De startgrid voor de Italiaanse Grand Prix was afgelopen weekend wederom een grote puzzel. Op het circuit van Monza wisselden veel coureurs van motorcomponenten. Het resulteerde in een regen van gridstraffen, de startopstelling kwam dan ook na een ingewikkelde procedure tot stand. Martin Brundle hekelt de situatie.

Net als tijdens de Belgische Grand Prix incasseerden veel coureurs afgelopen weekend een gridstraf. Onder andere Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Perez en Yuki Tsunoda moesten in Monza naar achteren op de grid. De bijbehorende regels zijn zeer complex wat ervoor zorgde dat het formeren van de startgrid een soort wiskundige puzzel werd.

Onacceptabel

De uitslag van de kwalificatie werd door de gridstraffenregen zijn irrelevant. Oud-coureur en huidige Sky Sports-commentator Martin Brundle stoorde zich er mateloos aan. In zijn column voor zijn werkgever was hij er duidelijk over: "Dit was een onacceptabele situatie omdat als de fans hun televisie aanzetten om de kwalificatie te bekijken, dan verwachten ze dat ze te zien krijgen hoe de grid wordt gevormd. In plaats daarvan moeten we uren wachten op een langzaam en complex proces over hoe de gridstraffen moeten worden toegepast."

Drive-through

Brundle hoopt dat autosportfederatie FIA lessen trekt uit de situaties in België en in Italië. De Britse oud-coureur heeft zelf nagedacht over mogelijke oplossingen. Hij denkt bijvoorbeeld aan het toestaan van meer Power Units in een seizoen en aan het uitdelen van bijvoorbeeld een drive-through. Hij is duidelijk: "In de stinkend rijke wereld van de Formule 1 ziet het er idioot uit dat de teams motoren te kort komen. Dat komen ze natuurlijk niet."