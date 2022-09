Binotto nuanceert woorden voorzitter: "Doel om met beide coureurs kampioen te worden"

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend een redelijk succesvolle thuisrace. Op het circuit van Monza kwam Charles Leclerc als tweede over de streep en werd zijn teamgenoot Carlos Sainz vierde. De Italiaanse renstal probeert afscheid te nemen van een tegenvallende periode, iets waar kopstuk John Elkann ook op hamert.

In de week voorafgaand de Italiaanse Grand Prix trad Elkann naar de voorgrond. De Ferrari-bons sprak zich uit over de prestaties van het team en gaf aan dat men vóór 2026 wereldkampioen moet worden. Elkann deed zijn uitspraken in gesprek met de sportkrant La Gazzetta dello Sport. Opvallend genoeg verwees Elkann in het interview naar de titelkansen van Leclerc in de aankomende jaren.

Poles

Bij Ferrari houdt men echter al geruime tijd vol dat er geen kopman is binnen het team. De uitspraken van Elkann lijken iets anders te suggereren. Teambaas Mattia Binotto reageerde tegenover de internationale media op de woorden van Elkann: "Nee, dat bedoelde onze voorzitter niet. Maar als je kijkt naar het huidige seizoen, dan is Charles gemiddeld genomen sneller dan Carlos. Ook heeft hij meer poles gepakt."

Sainz

Binotto benadrukt eveneens dat Ferrari grootste plannen heeft met Carlos Sainz. De teambaas van de Italiaanse ploeg geeft nog maar eens aan dat er echt geen kopman is bij Ferrari: "Ons doel is om beide coureurs wereldkampioen te maken. Ik denk dat Carlos hier een sterke coureur voor is. Hij heeft dat in de afgelopen jaren al laten zien en dat doet hij dit seizoen alweer. Hij scoort veel punten, leert veel en is snel. Ik denk dat we als team beide coureurs een eerlijke kans geven. Later in het seizoen kijken we dan wie de grootste kans heeft."