Video: Leclerc kruipt achter het stuur van de driezitter

Charles Leclerc werd afgelopen weekend tweede in de Italiaanse Grand Prix. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een zeer sterke race maar moest zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Ondanks zijn tweede plaats was de aanwezige tifosi zeer trots op de Monegask, hij liet het thuispubliek van zijn werkgever juichen.

Daags na zijn tweede plaats in Monza mocht Leclerc weer aan de bak. Leclerc kwam gisteren namelijk in actie op het testcircuit van Ferrari. Op Fiorano kroop hij achter het stuur van de driezitter van Ferrari. In de knalrode wagen verrichtte hij wat werk voor een sponsor en nam hij enkele gelukkigen mee over het circuit.