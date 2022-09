Aston Martin contracteert Drugovich voor ontwikkelingsprogramma

Afgelopen weekend werd de Braziliaanse coureur Felipe Drugovich kampioen in de Formule 2. De Braziliaanse coureur is bezig met een ijzersterk seizoen en hij is dan ook één van de grootste talenten van het moment. Echter waren de Formule 1-kansen voor Drugovich klein, hij had immers geen connectie met een Formule 1-team. Daar is nu verandering ingekomen.

Vandaag maakte het team van Aston Martin namelijk bekend dat Drugovich de eerste coureur van hun Driver Development Programme is geworden. De Braziliaan tekende afgelopen weekend zijn contract in Monza en zal dit jaar al in actie komen in Formule 1-materiaal. Aston Martin maakte bekend dat Drugovich de eerste vrije training in Abu Dhabi voor zijn rekening zal gaan nemen. Hij neemt dan de plaats in van Lance Stroll. Aankomend jaar zal hij meerdere tests afwerken met oudere F1-wagens.