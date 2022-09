Hamilton haalt opgelucht adem: "Auto's achter mij hadden versere banden"

Lewis Hamilton moest de Italiaanse Grand Prix vanuit het achterveld starten vanwege een motorstraf. De Brit rekende voorafgaand de race op het circuit van Monza niet op een goed resultaat. Hamilton verwachtte een DRS-trein maar kwam uiteindelijk toch nog op een zeer verdienstelijke vijfde plaats over de streep.

De Britse coureur reed een aardige race en kwam juist niet vast te zitten in DRS-treinen. Hamilton vocht veel duels uit na een start waarbij hij het rustig aan deed. Het hoogtepunt van zijn keurige inhaalrace was een dubbele inhaalactie op Lando Norris en Pierre Gasly. De finish achter de Safety Car zorgde ervoor dat Hamilton de vijfde plaats kon vasthouden.

Lastig

Na afloop van de race was Hamilton dan ook zeer tevreden. De Britse coureur had zich toch wel vermaakt en dat had hij niet zien aankomen. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports was hij duidelijk: "Het was een goede race. De jongens zeiden dat alles tussen de zesde en vierde plaats mogelijk was. Dat voelde lastig aan maar ik had veel lol. Ik had moeite aan het begin van de race maar ik ben blij dat ik er doorheen kon komen en punten kon pakken."

Finish

Dat de race achter de Safety Car eindigde was geen grote ramp voor Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zag namelijk dat zijn concurrenten een andere keuze hadden gemaakt tijdens de Safety Car. Hij haalde opgelucht adem: "Ik denk dat we aan het einde twee auto's achter ons hadden rijden met veel versere banden. Ik ben dus eigenlijk wel een beetje blij dat we op die manier finishten."