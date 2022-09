Horner gefrustreerd door Safety Car-finish: "Willen geen race finishen onder de SC"

De Italiaanse Grand Prix werd vandaag een prooi voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vocht zich terug vanaf de zevende plaats en greep uiteindelijk de eerste plaats op een vrij simpele wijze. In de slotfase kwam zijn zege niet meer in gevaar door een finish achter de Safety Car.

De Safety Car was de baan opgekomen vanwege een uitvalbeurt van Daniel Ricciardo. De McLaren van de Australiër was op een ongelukkige plek stilgevallen en de marshalls hadden een huiskraan nodig om de wagen van de baan te halen. Toen de wagen was verwijderd was de race al bijna voorbij. Tot ongenoegen van de aanwezige tifosi eindigde de race achter de Safety Car.

Frustratie

Ook bij Red Bull Racing waren ze niet bepaald te spreken over het einde van de race. Teambaas Christian Horner had het graag anders gezien en was zeer kritisch in gesprek met Sky Sports: "We willen geen race winnen achter de Safety Car. We hebben het hierover gehad. We horen te finishen terwijl we racen. Er was genoeg tijd om dat te doen. We willen winnen op de baan. We delen de frustratie van de fans omdat het een prachtige finish zou zijn geweest."

Russell

De Ferrari-fans waren overduidelijk ontevreden en Horner deelde die emoties. De Brit zag dat de Safety Car een cruciale fout maakte waardoor alles in de soep liep: "Er was genoeg tijd om te gaan racen. Ze pikten de verkeerde auto op, ze pikten namelijk George Russell op. Ik denk dat ze genoeg tijd hadden om weer verder te gaan. We moeten dit tot in de details bekijken. Volgens mij was er nog genoeg tijd."