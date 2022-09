Russell kan leven met derde plek: "Maakt niet uit of we snel of langzaam zijn"

De Italiaanse Grand Prix eindigde achter de Safety Car. Deze manier van finishen zorgde voor boegeroep op de tribunes maar George Russell maakte het niet zoveel uit. De Britse Mercedes-coureur was zeer tevreden met zijn resultaat en kwam als derde over de finish. Het was een prestatie wat men bij Mercedes niet zag aankomen.

Russell startte de Grand Prix op het circuit van Monza op de tweede plaats. De Brit was een van de weinigen zonder motorstraf maar hij rekende zich zeker niet rijk. Voorafgaand de race tipte hij Max Verstappen al als favoriet. De Nederlander won de race en Russell zelf hield zijn hoofd koel en kwam als derde over de finishlijn.

Na afloop van de race toonde de Brit zich zeer opgelucht. Russell had zo'n resultaat niet zien aankomen en eindigde wederom in de punten. Vlak voor de podiumceremonie verscheen bij voor de microfoon van interviewer van dienst Martin Brundle: "Ik zei net tegen het team over de boordradio dat het niet uitmaakt of we snel of langzaam zijn, we eindigen toch wel op het podium. We waren niet waar we wilden zijn. Maar we kunnen terugkijken op deze races met twee podiums en een vierde plaats, daar mogen we best tevreden mee zijn."