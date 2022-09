Marko bedenkt plannetje voor Herta: "Superlicentie mogelijk zonder de regels te buigen"

Het is geen geheim dat Indycar-coureur Colton Herta de interesse heeft gewekt van de Formule 1-wereld. De Amerikaan werd in verband gebracht met het Formule 1-project van Andretti en hij werkte een test af voor McLaren. Afgelopen week werd echter duidelijk dat AlphaTauri bijna rond is met Herta. Er is echter één probleem: Herta heeft te weinig superlicentiepunten.

Zonder superlicentie mag een coureur niet uitkomen in de Formule 1. Red Bull en AlphaTauri hopen dat de FIA een uitzondering maakt voor Herta. Maar het heeft er alle schijn van dat dit ijdele hoop is, de FIA lijkt niet te willen meewerken. Bij Red Bull denkt men dat Herta alsnog een superlicentie kan ontvangen via de normale route, het team heeft een plannetje bedacht.

Force majeure

Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat Herta momenteel niet genoeg superlicentiepunten heeft door een zogenaamde force majeure-situatie. De Oostenrijker legt het uit in gesprek met zijn landgenoten van Laola1.at: "Het gaat om een race waar er te weinig starters waren. Hij kreeg daarom maar een derde van de punten. Het is niet aan de coureur om te zeggen hoeveel coureurs er een race starten. De superlicentie zou mogelijk zijn zonder de bestaande regels te buigen."

Marko heeft dan ook een plannetje bedacht om Herta alsnog in aanmerking te laten komen voor een superlicentie. De Amerikaan werkt binnenkort een Formule 1-test af. Opvallend genoeg kruipt Herta niet achter het stuur van een AlphaTauri-bolide: "Het is de bedoeling dat Herta een test gaat afleggen met Alpine in Boedapest. Deze test moet wel slagen voordat we naar Singapore gaan."