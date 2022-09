Leclerc laat tifosi juichen: "Ik kreeg het voor elkaar!"

Charles Leclerc liet de tifosi juichen op het circuit van Monza. De Monegaskische Ferrari-coureur wist dat alle ogen op hem gericht waren in de Italiaanse kwalificatie. Leclerc zal geen gridstraf ontvangen maar dat betekende niet dat hij in de kwalificatie geen concurrentie zou krijgen van zijn rivalen.

Teamgenoot Carlos Sainz en Red Bull-rivaal Max Verstappen waren zeker niet langzaam tijdens de alles beslissende derde kwalificatiesessie. Beide coureurs ontvangen morgen een gridstraf en gaven vandaag alles in de kwalificatie. Leclerc zat ook niet stil en vlak voor het einde van de kwalificatie perste hij er een zeer goede en snelle ronde uit. De pole position ging zijn kant op.

Potentie

Na afloop van de kwalificatie was de tifosi op de tribunes zeer enthousiast. Ook interviewer van dienst Davide Valsecchi kon zijn enthousiasme niet onder drukken. Leclerc toonde zich opgelucht: "Het was fantastisch! Het was geen makkelijke kwalificatie en ik wist dat er potentie in de auto zat. Ik kreeg het echter niet allemaal bij elkaar. Ik wist dat ik alles goed moest krijgen in de laatste ronde en ik kreeg het voor elkaar."

2019

Leclerc kan morgen gaan jagen op zijn tweede zege op het circuit van Monza. In zijn eerste Ferrari-jaar in 2019 ging hij er immers met de zege vandoor. Nu is de Monegask niet minder gebrand op succes: "Ik ben heel erg blij met mijn rondje en ik ben ook nog eens heel erg blij met de performance. Het gevoel in de auto is echt fantastisch. Ik hoop dat we morgen hetzelfde kunnen doen als in 2019."