Verstappen vol vertrouwen: "We hebben geen grote zwakke plekken meer"

Max Verstappen is zeer sterk begonnen aan de tweede seizoenshelft. De Nederlandse Red Bull Racing won in België en Nederland en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit. Bij Red Bull barst men van het zelfvertrouwen en Verstappen merkt dat alles op rolletjes loopt bij zijn werkgever.

Verstappen lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Ook voor het aankomende raceweekend in Italië heeft de Nederlander zeer veel vertrouwen. Voorheen had Red Bull het nog wel eens lastig op het iconische circuit van Monza maar momenteel verwacht men veel van de race. Het geeft Verstappen alleen maar meer vertrouwen voor de komende races.

Zwakke plekken

Verstappen greep in Zandvoort ook de overwinning op een baan waar men meer van Ferrari had verwacht. Na afloop van die race sprak Verstappen zich dus hoopgevend uit tegenover Motorsport.com: "We hebben inderdaad geen grote zwakke plekken meer. Op bepaalde circuits zijn we nog wel beter dan op andere circuits. We weten namelijk dat we het op high-downforce circuits lastiger hebben om het maximale uit ons pakket te halen."

Efficiëntie

Toch verwacht Verstappen dat er op Monza genoeg kansen op succes liggen. De Red Bull-coureur baseert die redenatie op de eerdere soortgelijke races eerder in het jaar. Verstappen is er nogal duidelijk over: "Als je naar dit hele seizoen kijkt, dan zijn er meer banen die low- of medium-downforce zijn. Op die circuits heb je meer aan efficiëntie en we hebben dit jaar een hele efficiënte auto. We kijken daarom heel erg uit naar Monza."