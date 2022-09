Red Bull gaat verder met eigen motoren vanwege onenigheid met Porsche

Helmut Marko heeft de beslissing van Red Bull herhaald om de toekomst in de Formule 1 zonder Porsche in te gaan. Het Oostenrijkse team, gevestigd in Milton Keynes in Engeland, zal geen aandelen verkopen van het team aan de Duitse autofabrikant.

Na de Nederlandse Grand Prix kwamen berichten naar buiten dat er afgelopen weekend in Zandvoort meerdere beslissingen zijn genomen door het management van Red Bull Racing. De deal met de Duitse sportwagenfabrikant Volkswagen voor 2026 zou nu al 'barsten' vertonen, vanwege onenigheid over wie het team zou controleren na een buy-out van 50 procent.

Marko geeft hierover opheldering tegenover de krant Osterreich: "Er was nooit een deal of een juridisch bindende overeenkomst, dus er viel niets te barsten. We zijn de meest aantrekkelijke bruid, maar we zijn niet per se op zoek om te trouwen. We konden het niet eens worden. We zullen geen aandelen aan Porsche verkopen. We zijn tenslotte niet de Porsche Supercup."

Het lijkt erop dat Red Bull nu van plan is om door te gaan met zijn eigen Red Bull Powertrains-project voor 2026, waarbij Christian Horner ontkent dat Honda's mogelijke terugkeer als motorleverancier het 'plan B' is van Red Bull. Horner: "Met onze overeenkomst met HRC heeft Honda de deur op een kier gelaten. Maar wat ons betreft heeft de trein het station verlaten."

Marko is het daarmee eens en benadrukt dat de berichten over een volledige terugkeer van Honda 'allemaal speculatie' zijn. "We concentreren ons nu op de strijd om het wereldkampioenschap en het verdedigen van de titel met Max", hield de 79-jarige Oostenrijker vol.

Bronnen suggereren dat Porsche nu zijn aandacht zou kunnen richten op McLaren, onder leiding van de succesvolle teambaas Andreas Seidl. Het is niet bekend of McLaren een deel of het volledige team zou willen verkopen, maar aangezien het Britse team wordt geleid door echte zakenmensen zou men wel willen luisteren naar de ideeën van Porsche.