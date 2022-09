Verstappen zag oranjetribunes tijdens de race niet: "Denk dan maar aan één ding"

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Zandvoort naar de zege geschreeuwd door tienduizenden landgenoten op de tribunes. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen kleurde afgelopen weekend oranje en het feestje was wederom zeer groot. Verstappen zelf kon er tijdens de race echter niet van genieten.

Verstappen kreeg de zege in zijn thuisrace zeker niet cadeau. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de strijd aangaan met de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Na de Safety Car-fase stelde Verstappen orde op zaken en greep hij de koppositie. De Red Bull-coureur verschalkte Hamilton en reed daarna weg bij de concurrentie. Verstappen werd tijdens zijn zegetocht flink toegejuicht door zijn fans.

Focus

Verstappen gaf na afloop aan dat hij genoot van al zijn fans op de tribunes. De Nederlander kon er tijdens de race echter niet van genieten. Na afloop van de Grand Prix sprak hij zich hierover uit in gesprek met de Nederlandse krant De Telegraaf: "Natuurlijk zijn alle fans en dat feest heel erg mooi om te zien. Maar tijdens die anderhalf uur in de auto denk ik eigenlijk maar aan één ding: de race winnen."

De Red Bull-coureur reed tijdens zijn thuisweekend met een speciale helm als eerbetoon aan zijn allergrootste fan: zijn vader Jos Verstappen. Verstappen senior moest vrijwel het gehele weekend missen door een positieve coronatest maar hij was wel aanwezig tijdens de race. Max Verstappen grapt erover met een verwijzing naar zijn helm: "Ik ben heel blij dat hij er nog bij kon zijn. Nu heeft mijn vader toch nog een race gewonnen in de Formule 1!"