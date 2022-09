Beelden fakkelgooiende beveiliger gaan internet over

De Nederlandse Grand Prix was afgelopen weekend een zeer groot succes. De oranjegekleurde tribunes gingen wederom de wereld over en de organisatie kreeg zeer veel lof. Toch kende het weekend ook een smetje, er waren immers een aantal incidenten met fakkels.

Tijdens de kwalificatie op zaterdag belandden er meerdere fakkels op het circuit. Aan het begin van de tweede kwalificatiesessie moest men zelfs de sessie stilleggen vanwege het incident. Tijdens het derde kwalificatiedeel belandde er ook een fakkel op het circuit bij de ingang van de pits, Beelden van dat incident gaan nu het internet over. Opvallend genoeg lijkt het erop dat een beveiliger de fakkel gooit. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel was.

Just found this video on FB. Apparently the second flare thrower was someone from the organization at Zandvoort (see the earpiece dangling from his neck). Translation of the video: “he just threw it on the track, what a d*ck!” 😣@F1 @CP_Zandvoort #F1 #DutchGP #DutchGrandPrix pic.twitter.com/0wpXZVUysQ