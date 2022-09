Binotto ontkent problemen door technische richtlijn: "We hadden dit ook in Hongarije"

Het team van Ferrari lijkt kansloos voor de wereldtitel. De Italiaanse renstal duelleert dit seizoen veelvuldig met Red Bull Racing maar afgelopen weekend ging het in Zandvoort op meerdere punten mis. De pitstops verliepen weer niet naar wens en het team van Mercedes was zelfs sneller.

Ferrari liep in Nederland achter de feiten aan. De pitstop van Carlos Sainz viel volledig in het water nadat de pitcrew de banden niet op tijd klaar had staan. Tot overmaat van ramp reed Red Bull-coureur Sergio Perez ook nog over de wheelgun van Ferrari heen. Ook qua pace viel Ferrari tegen in Zandvoort, Mercedes was immers beduidend sneller in de race.

Er gaan dan ook verhalen rond dat de tegenvallende resultaten van Ferrari te maken hebben met de nieuwe technische richtlijn die sinds Spa geldt. Ferrari-teambaas ontkent dit echter in gesprek met Corriere della Sera: "We moeten uitzoeken of deze problemen worden veroorzaakt door onze keuzes met de set-up of door onze recente updates. De effecten van de richtlijn zijn verwaarloosbaar. We hadden dezelfde problemen in Hongarije en daar gelde de richtlijn nog niet. Welke banden we ook gebruikte, we waren gewoon niet snel."