Wolff plaatst kleine vraagtekens bij uitvalbeurt Tsunoda

De Nederlandse Grand Prix werd gisteren gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kreeg de zege niet bepaald cadeau en moest de degens vooral kruisen met de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Het keerpunt volgde echter op het moment dat AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda uitviel. Mercedes-teambaas Toto Wolff vond het een opvallend moment.

De uitvalbeurt van Tsunoda zorgde voor een Virtual Safety Car. Verstappen kon hiervan profiteren en maakte snel zijn benodigde pitstop. De jagende Hamilton kon hierdoor Verstappen niet inhalen, iets wat wel het geval was geweest als er geen Virtual Safety Car was. Het moment zorgde voor wilde speculaties op sociale media, Tsunoda rijdt immers voor het zusterteam van Red Bull.

Kampioenschap

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet meedoen met de speculaties. De Oostenrijkse teambaas wil wel dat er naar het moment wordt gekeken. In gesprek met het Britse The Mail+ spreekt hij zich er nogal duidelijk over uit: "Als wij ons in een positie zouden bevinden waarin we vochten voor het wereldkampioenschap, dan zouden we graag hebben gezien dat men er naar zou gaan kijken."

Veiligheid

Wolff roept wel op om naar een ander aspect van de uitvalbeurt van Tsunoda te kijken. De Japanner had namelijk problemen met zijn gordels. Wolff: "Wat wel bekeken moet worden met het oog op de veiligheid van de coureurs is het feit dat de coureur stopte, zijn gordels losmaakte, een volledig rondje reed, een pitstop maakte en daar weer zijn gordels vastmaakte. Daarna reed hij weer naar buiten en stopte hij weer. Dat zorgt ervoor dat de uitkomst van de race ,die we misschien konden winnen, werd veranderd. De simulatie toont aan dat Max acht seconden achter ons de baan op was gekomen en dat we een eerlijke kans op de zege hadden. Max zou Lewis acht rondjes voor het einde hebben bijgehaald dus het zou spannend worden."