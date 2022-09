Jos Verstappen genoot van Dutch Grand Prix: "Het was een volksfeest"

Max Verstappen greep vandaag voor eigen publiek de zege in Zandvoort. De Red Bull Racing-coureur kreeg het zeker niet cadeau en moest de strijd met Mercedes en Ferrari vol aan gaan. In de slotfase van de Grand Prix greep hij echter de macht en kwam de zege niet meer in gevaar.

Jos Verstappen was zeer trots op de zege van zijn zoon. De oud-coureur moest de vrije trainingen en de kwalificatie missen vanwege een positieve coronatest. Jos Verstappen ontbrak daardoor ook bij de huldiging van Max Verstappen op donderdagochtend. Op zondag testte hij weer negatief en hij was dan ook weer aanwezig op het circuit van Zandvoort.

Volksfeest

De Nederlandse oud-coureur zag vanuit zijn pitbox hoe zijn zoon wederom een perfecte race reed. Na afloop was hij dan ook lyrisch over de prestaties van Max. Hij sprak zich uit in de microfoon van Tom Coronel bij Viaplay, daar besprak hij ook de dagen waarop hij ontbrak: "Ik zat voor de televisie gekluisterd op vrijdag en zaterdag. Het voelt waanzinnig om de sfeer te proeven en te zien hoeveel mensen hierheen komen. Het was een volksfeest."

Strategie

In de slotfase van de Grand Prix greep Max Verstappen de koppositie en hij gaf deze ook niet meer uit handen. Zijn vader haalde opgelucht adem: "Het blijft altijd spannend. Je weet dat een stilgevallen auto op het rechte stuk voor een Safety Car of een Virtual Safety Car zorgt. Je weet het gewoon niet en je moet ten alle tijden klaar staan met de juiste strategie. Ik denk dat het team en Max samen heel goed hebben gehandeld. Gewoon perfect!"