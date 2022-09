Marko looft 'jongeman' Verstappen: "Druk had geen invloed op hem"

Max Verstappen schreef vandaag voor het tweede jaar op rij zijn thuisrace op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest vechten voor wat hij waar was maar greep de zege. In een hectische slotfase passeerde hij raceleider Lewis Hamilton en reed hij ongestoord naar de zege.

Na afloop van de race was de vreugde bij het team van Red Bull dan ook zeer groot. Verstappen kan die wereldtitel haast niet meer verspillen. Met zijn zege voor eigen publiek breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit. Bij Red Bull was men daar zeer blij mee, ook de kalmte van Verstappen kon op veel lof rekenen.

Druk

Teamadviseur Helmut Marko reageerde na afloop van de race zeer lyrisch op de race van zijn Nederlandse pupil. De Oostenrijkse adviseur deelde zijn complimenten na de race met de internationale media: "Vandaag hebben we een fantastische Max gezien. De druk had helemaal geen invloed op hem. Er was zeker wel veel druk maar hij bleef zich gewoon focussen op de race."

Jongen

In de race kwam de concurrentie verrassend genoeg uit de hoek van Mercedes. Marko zag het niet aankomen maar zag zijn stercoureur excelleren. Marko: "Deze jongen is ongelofelijk! Nou ja, jongen? Hij is alweer bijna 25 dus hij is nu wel een jongeman! In de auto bevindt hij zich echt op een compleet eigen planeet. De druk had hier helemaal geen enkel effect op hem. Het was echt ongelofelijk!"