Horner haalt opgelucht adem: "Enorm zware race"

Het team van Red Bull Racing kon in Zandvoort wederom juichen. Max Verstappen kreeg het zeker niet cadeau op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. De Nederlander hield het hoofd koel in de hectische slotfase en schreef zijn thuisrace alweer op zijn naam. Bij Red Bull kon de vlag uit.

Verstappen had in de slotfase van de race geluk met de timing van de Virtual Safety Car en de gewone Safety Car. De Nederlander kon hierdoor op de juiste momenten pitstops maken en profiteerde van de strubbelingen bij Ferrari en Mercedes. De opluchting was groot na de race en dat was overduidelijk te merken.

Zwaar

Teambaas Christian Horner was de belichaming van de sfeer bij Red Bull. De Britse teambaas verscheen na de zegetocht van Verstappen voor de camera's van Sky Sports: "Het was een enorm zware race met de VSC en de SC. Het draaide allemaal om het maken van de juiste keuzes. Dan moet je vooral denken aan de laatste pitstop waarbij we Max naar binnen riepen toen hij aan de leiding reed en daarna weer naar buiten kwam achter de Mercedessen. Voor ons was het cruciaal om de juiste banden te kiezen. Het pakte perfect uit."