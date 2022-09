Wolff woest op fakkelgooiers: "De halo helpt je dan niet"

De kwalificatie in Zandvoort werd gisteren ontsierd door meerdere incidenten met fakkels. In het tweede kwalificatiedeel werd er met de rode vlag gezwaaid nadat een toeschouwer een fakkel op de baan had gegooid. Even later was het weer raak maar ditmaal was de rode vlag niet nodig. Bij de teams en coureurs overheerst de teleurstelling.

De fakkelgooier werd gisteren door de FIA van de tribunes geplukt en de man werd overgedragen aan de politie. De fakkelgooier zat daarna de rest van de dag vast en werd pas gisteravond vrijgelaten door de politie. Hij blijft wel verdachte en op een later moment wordt zijn zaak behandeld. De organisatie benadrukte daarna nogmaals dat het meenemen van fakkels verboden is.

Mercedes-teambaas Toto Wolff schrok zich rot toen hij zag dat er fakkels op het circuit lagen. Na afloop van de sessie was de Oostenrijker dan ook nog al duidelijk tegenover de internationale media: "Het is jammer dat er een paar idioten zijn die niet weten wat een fakkel kan aanrichten bij een coureur. Als zo'n ding je raakt kan dat dodelijke gevolgen hebben. De halo helpt je dan niet. We hebben naar de camerabeelden gekeken en Lewis reed door de pits toen het gebeurde. Ik hoop niet dat iemand het naar hem gooide. Ik hoop dat de organisatie het in de gaten houdt."