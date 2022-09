Video: Schumacher strooit met petjes

Mick Schumacher is bezig met een zeer sterk weekend. De Duitse coureur staat onder druk bij het team van Haas maar dat betekent niet dat hij zich laat afleiden. Schumacher was gisteren zeer sterk in de kwalificatie en was ruim sneller dan zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher start de race vanmiddag vanaf de achtste plaats.

Na afloop van de kwalificatie was Schumacher dan ook zeer goed gemutst. De Duitse Haas-coureur zag enkele kinderen verschijnen op het dak van een nabij gelegen motorhome in de paddock. Schumacher is de slechtste niet en besloot ze een cadeautje te geven. Met enkele fikse worpen gooide hij petjes van Haas richting de kinderen die ongetwijfeld een top dag hebben gehad.