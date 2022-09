Hamilton: "Nederlandse fans zullen zich niet misdragen"

Lewis Hamilton zegt dat hij zich geen zorgen maakt over het misdragen van Nederlandse fans dit weekend op Zandvoort. In Oostenrijk werd de zevenvoudig wereldkampioen onlangs uitgejouwd na zijn kwalificatiecrash - voordat de Formule 1 als geheel een reeks andere beledigende gebeurtenissen van voornamelijk Verstappen-fans veroordeelde.

Max Verstappen rijdt dit weekend op eigen bodem in Nederland, waardoor van Hamilton kon worden verwacht dat hij zich schrap zou zetten voor een bijzonder zware Grand Prix. Hij zei tegen de Nederlandse media in de F1-paddock: "Ik heb het altijd leuk gevonden om hier te zijn. Ik was woensdagavond in Amsterdam waar je zo lekker kunt eten en met al die grachten vind ik het zo'n toffe stad. Ik zou er wel kunnen wonen!"

Wat de badplaats Zandvoort betreft heeft Hamilton geen illusie dat hij een favoriet bij de fans zal zijn. Ondanks dat maakt hij zich geen zorgen over wangedrag van de Nederlandse fans: "Ik vind het eigenlijk heel leuk als fans veel energie en sfeer brengen. Dit is de thuisrace van Max, maar dat maakt het voor mij niet minder gaaf om al die fans te zien. Het moet voor hem voelen zoals ik me op Silverstone voel en dat is zo speciaal."

Zandvoort old school

De zevenvoudig wereldkampioen geeft ook toe een fan te zijn van de smalle, bochtige, unieke en 'old school' layout van Circuit Zandvoort, die vorig jaar na een lange afwezigheid terugkeerde op de F1-kalender.

"Waarom maken ze niet meer van dit soort circuits? Die schuine bochten, veel hoogteverschil - dat zouden we op meer plaatsen moeten hebben", zo reageerde Hamilton enthousiast.