Wolff kijkt eindelijk terug op Silverstone-incident: "Hebben respectloos gehandeld"

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken op het circuit van Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. De tribunes rondom het circuit zitten vol met fans van Max Verstappen. De populariteit van de Red Bull-coureur is groot, dat komt mede door zijn strijd met Lewis Hamilton van vorig seizoen. Bij Mercedes kijkt men eindelijk terug op die strijd.

Verstappen en Hamilton vochten vorig seizoen een helse kampioensstrijd uit. Het kookpunt werd bereikt in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. De twee raakten elkaar in Copse en Verstappen vloog van de baan. De Nederlander moest naar het ziekenhuis terwijl Hamilton de race won en een stevig feestje vierde. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de familie Verstappen.

Respect

Ruim een jaar later kijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff terug op de desbetreffende race. De Oostenrijker begrijpt de woede en laat dat aan de Nederlandse media weten: "Ik heb altijd veel respect gehad voor wat Jos en Max samen hebben bereikt. We kunnen op persoonlijk vlak goed met elkaar overweg. Vanuit dat perspectief hebben wij vorig jaar in Silverstone respectloos gehandeld. Max had een zeer zwaar ongeval en wij waren een zege aan het vieren."

Kotsen

Wolff kan zich voorstellen dat Jos Verstappen niet blij was met de reactie van Mercedes. De Oostenrijkse teambaas had vernomen dat het goed ging met Max en is eerlijk: "Als ik in de schoenen van Jos ga staan, als vader, dan moet je er gewoon van kotsen. Je zoon heeft een megacrash gehad, is in het ziekenhuis voor checks en dat zie je iemand anders, die je als vriend ziet, rondspringen met een beker. Dat is heel duidelijk."