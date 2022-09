Ongelukkige selfiejager krijgt na een jaar eindelijk een foto met Wolff

De Nederlandse Grand Prix keerde vorig seizoen terug op de Formule 1-kalender. Veel fans konden vorig seizoen dan ook voor het eerst hun racehelden op Zandvoort in actie zien komen. De selfies werden dan ook veelvuldig geschoten. Eén Nederlandse selfiejager ging vorig jaar viral en kreeg gisteren eindelijk zijn selfie.

Het Formule 1-circus is dit weekend weer teruggekeerd in Zandvoort. Mercedes-teambaas Toto Wolff loste gelijk een gemiste selfie van vorig jaar in. Een jongentje ging vorig jaar viral nadat hij tijdens zijn jacht op een selfie met Wolff plotseling werd gebeld door zijn moeder. Wolff nodigde de jongen uit om nu alsnog de foto te maken.

One year after having his special moment with Toto interrupted by a phone call from his Mum, this young Dutch fan finally got his photo with the Boss ☺ https://t.co/8BDVuPacdj pic.twitter.com/3HM3qveFzW