Horner maakt zich niet druk over uitblijven Porsche-deal

Vorige week kwam Audi in België met groot nieuws naar buiten. De Duitse autofabrikant maakte namelijk bekend dat ze vanaf 2026 de Formule 1 gaan betreden. De aankondiging lag in de lijn der verwachtingen, net als de komst van Porsche. Over de komst van Porsche is het echter stil, de onderhandelingen met Red Bull zijn echter nog aan de gang.

Porsche lijkt te willen gaan samenwerken met het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal zou dan gaan rijden met de motoren van het Duitse merk. De deal leek al in kannen en kruiken maar inmiddels is het al geruime tijd stil. Bij Red Bull blijft men er namelijk op hameren dat een mogelijke komst van Porsche niet ten koste mag gaan van het Red Bull-DNA.

Red Bull Powertrains

In Zandvoort wordt Red Bull-teambaas Christian Horner vanzelfsprekend gevraagd naar de onderhandelingen. De Britse teambaas laat aan Sky Sports weten dat er weinig nieuws is: "Er is niet zoveel te melden. We hebben altijd gezegd dat we pushen met Red Bull Powertrains. Het project maakt grote stappen. We hebben een paar weken geleden de eerste fire-up van een Red Bull-motor gehad."

Lange termijn

Het is de verwachting dat Porsche de Formule 1 vanaf 2026 gaat betreden, als de deal met Red Bull tenminste in orde komt. Horner wil er niet teveel over nadenken: "2026 is nog heel ver weg en we zijn gefocust op ons plan. Op de motor die we produceren met het fantastische talent dat we naar het team brengen. Het is fantastisch dat Audi naar de sport komt. Als Red Bull het zou overwegen, dan moet het passen bij de lange termijn van het team. Er is nog genoeg tijd."