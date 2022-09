Hamilton goed gemutst na sterke vrijdag: "Goede start van het weekend"

Lewis Hamilton kende een zeer goede vrijdag op het circuit van Zandvoort. De Britse Mercedes-coureur is bezig met een lastig seizoen maar in de Noord-Hollandse duinen verliep alles naar wens in de eerste twee vrije trainingen. Het geeft de burger moed en Hamilton sluit de dag af met een grote glimlach.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen sloot de tweede vrije training af met de derde tijd. Zijn achterstand op de snelste tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc was minimaal. Het verschil met de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing was veel kleiner dan normaal en dat stemt Mercedes tevreden. Hamilton worstelt dit seizoen regelmatig in de eerste trainingen maar vandaag was het een ander liedje.

Goede start

Na afloop van de tweede vrije training verscheen Hamilton voor de camera's van de internationale media. De Brit sprak zich tevreden uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Dit is veel beter dan mijn laatste zaterdag en het is zeker ook veel beter dan de vorige vrijdag. Het is een goede start van het weekend. We hebben de sweet spot veel beter weten te vinden met de auto op deze baan. Het is echt work in progress."

Pushen

Hamilton is ook zeer tevreden met het kleine verschil met de concurrentie. Normaal gesproken is het verschil op de vrijdag zeer groot. Nu is alles anders en dat zorgt voor een grote opluchting bij de Brit: "We liggen niet zover achter en de auto voelt ook niet zo slecht aan. We moeten dus gewoon doorgaan. We hebben mogelijk niet veel meer over op het gebied van de performance. Maar we blijven gewoon pushen."