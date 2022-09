Zandvoort experimenteert met neppe grindbak

Het Formule 1-circus is dit weekend aanwezig in Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. De comeback-editie van vorig seizoen was een groot succes en voor dit jaar heeft men de nodige feedback verwerkt. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen experimenteert men dit weekend met een bijzondere grindbak.

Vorig seizoen belandde er het nodige grind op het circuit. Regelmatig gingen coureurs wijd waardoor ze een tripje door de grindbak moesten maken. Dit zorgde voor het nodige oponthoud en daarom heeft men in Zandvoort nagedacht over een oplossing. In de Hans Ernstbocht was het probleem veelvuldig aanwezig en daar heeft men dit weekend dan ook een nieuwe innovatie toegepast.

Op het circuit ligt nu namelijk een neppe grindbak. Aan de binnenkant van de bocht ligt nu een strook van een meter waar het grind verlijmd zit. Deze neppe grindbak is simpel te onderscheiden van de normale grindbak, hij is namelijk iets donkerder van kleur. Het is de bedoeling dat het grind in deze strook niet baan op wordt geworpen maar blijft liggen. Niemand denkt dat de coureurs gaan profiteren van de strook. Er is namelijk veel minder grip aanwezig dan op de normale racelijn.