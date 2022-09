Onderscheiding was een grote verrassing voor Verstappen

Max Verstappen werd gisteren verrast door zijn vrienden en familie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest zich melden in Amsterdam waar hij door minister Conny Helder werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het was een grote verrassing voor Verstappen die niet wist wat hij op de desbetreffende locatie kwam doen.

Bij de ceremonie waren onder andere Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko aanwezig. Verstappens vader Jos ontbrak vanwege een positieve coronatest. De Nederlander is zeer trots op zijn onderscheiding maar moest direct na de ceremonie weer doorreizen naar het circuit van Zandvoort voor de gebruikelijke persdag en andere bezigheden.

Verrassing

In Zandvoort reageerde de Nederlander op zijn eervolle benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Verstappen sprak zich in de Noord-Hollandse duinen uit tegenover de internationale media: "Het was een verrassing voor mij! Ik moest netjes gekleed komen, dat was al anders dan normaal. Ik wist namelijk niet wat ik zou krijgen! Daar kom je dan aan en dan is het allemaal heel erg formeel."

Bijzonder

Verstappen is zeer vereerd met zijn onderscheiding. De verrassing was groot en de Nederlandse Red Bull Racing-coureur is een zeer trots man: "Als het uitgereikt wordt, dan is het wel heel erg bijzonder dat je het voor elkaar krijgt. Als je vier jaar oud bent en begint met racen, dan wil je gewoon plezier hebben en is je doel de Formule 1. Dat bereik je uiteindelijk maar als je dan zoiets uitgereikt krijgt, dan blijft dat heel bijzonder."