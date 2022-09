Alonso zegt sorry tegen Hamilton: "Iets wat je in het heetst van de strijd zegt"

Fernando Alonso en Lewis Hamilton raakten elkaar vorige week in de openingsronde van de Belgische Grand Prix. Hamilton viel uit en Alonso barstte in woede uit over de boordradio. De Spanjaard nam geen blad voor de mond en Hamilton reageerde koeltjes op Alonso's woorden. In Zandvoort hebben ze de strijdbijl begraven.

Na het incident in Les Combes reageerde Alonso woest over de boordradio. De Spaanse Alpine-coureur noemde Hamilton onder meer 'idioot'. Alonso riep ook dat Hamilton alleen maar weet hoe hij races moet starten vanaf de eerste startplaats. Na afloop van de Belgische Grand Prix zwakte Alonso zijn woorden al af en nam Hamilton de schuld van het incident op zich.

Excuses

In Zandvoort neemt Alonso zijn boordradiotirade terug. De Spanjaard heeft de strijdbijl begraven en sprak zich in Nederland uit tegenover Motorsport.com: "Allereerst is Lewis een kampioen, een echte legende van ons tijdperk. Ik wil mijn excuses aanbieden. Ik dacht niet na over wat ik zei. Ik denk na het bekijken van de herhaling eerlijk gezegd niet dat hem veel kwalijk valt te nemen in die situatie. Het was een incident in de openingsronde en we rijden allemaal dicht bij elkaar in de buurt."

Petje

Hamilton reageerde deze week op sociale media op het incident. De Brit deelde een foto van een gesigneerde Mercedes-pet met als bijschrijft 'voor Fernando'. Alonso reageerde sportief en nam de pet in Zandvoort in ontvangst. De Spanjaard staat niet meer achter zijn boordradio-bericht: "Dat is iets wat je in het heetst van de strijd zegt. Niets van wat ik toen zei is ook echt waar."