Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Max Verstappen komt dit weekend in actie voor eigen publiek in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg voorafgaand het Nederlandse Grand Prix-weekend een bijzondere eer. Hij is namelijk door minister Conny Helder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Verstappen werd vandaag door minister Helder van Langdurige Zorg en Sport tot Officier van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding in aanwezigheid van zijn familie en naasten. Volgens minister Helder is Verstappen een inspiratie voor velen en heeft hij met zijn wereldtitel Nederland wereldwijd op de kaart gezet. De Nederlandse autosportbond KNAF besloot Verstappen ter gelegenheid van zijn benoeming racelicentienummer 1 cadeau te doen.

Verstappen zelf reageerde trots en dankbaar op zijn onderscheiding. De Red Bull Racing-coureur komt aan het woord in het persbericht van de Rijksoverheid: "Het is een hele eer om deze benoeming te mogen ontvangen. Ik ben mijn familie en naasten erg dankbaar voor hun steun vanaf mijn eerste racejaren. Ik wil ook graag Red Bull en mijn persoonlijke sponsoren bedanken. Zonder die steun had ik niet kunnen komen waar ik nu sta. Daarnaast wil ook mijn fans wereldwijd en met name de Orange Army bedanken."