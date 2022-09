Horner houdt Verstappen in een bubbel: "We proberen de verwachtingen te temperen"

Max Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur rijdt dit weekend immers de Nederlandse Grand Prix en de tribunes zullen vol zitten met oranjefans. Red Bull gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niet teveel druk op de schouders van Verstappen staat.

Verstappen is na zijn succesvolle Belgische Grand Prix de absolute topfavoriet voor de overwinning op Zandvoort. De verwachtingen zijn groot en Verstappen zal dit weekend veelvuldig worden aangemoedigd. De tienduizenden fans rondom het circuit komen immers voornamelijk voor hem. De Nederlander lijkt echter zijn hoofd koel te houden en zijn team Red Bull houdt hem zoveel mogelijk uit de wind.

Druk

De Nederlander heeft een immense voorsprong in het wereldkampioenschap en kan dus een beetje achterover leunen. Red Bull-teambaas Christian Horner wil hier echter niets van weten en is duidelijk tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat je de druk erop moet houden. Als dat verdwijnt, dan begin je fouten te maken. We benaderen Zandvoort met dezelfde discipline als iedere andere race. In vergelijking met een standaard raceweekend zijn er ook geen extra activiteiten voor Max."

Bubbel

Horner weet dat de verwachtingen in Zandvoort zeer hoog zijn. De Brit wil er dan ook voor zorgen dat Verstappen zo min mogelijk in de spotlights staat: "Natuurlijk zal er rondom het circuit veel om hem te doen zijn. We gaan proberen hem in een bubbel binnen het team te houden en we gaan proberen de verwachtingen te temperen. Er wordt natuurlijk ook veel van hem verwacht omdat hij terugkeert als de wereldkampioen. We zagen de sfeer vorig seizoen en ik denk dat er dit jaar nog een schepje bovenop wordt gedaan."