Danner haalt uit naar Hamilton na Alonso-incident: "Is hij gek geworden?"

Fernando Alonso en Lewis Hamilton zorgden voor de nodige opwinding in de openingsronde van de Belgische Grand Prix. De twee coureurs raakten elkaar in Les Combes waarna Hamilton uitviel. Hamilton nam de schuld op zich en Alonso barstte in woede uit over de boordradio. Niet iedereen kan zich vinden in de excuses van Hamilton.

De Spaanse Alpine-coureur liet zich na het incident helemaal gaan over de boordradio. Alonso noemde Hamilton een 'idioot' en riep dat de Brit alleen maar weet hoe hij races moet starten vanaf de eerste startrij. Hamilton nam de schuld op zich maar reageerde koeltjes op de woedende boodschap van zijn Spaanse collega.

Dode hoek

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner was niet bepaald te spreken over de excuses van Hamilton. Danner was het niet eens met de woorden die Hamilton koos om het incident te omschrijven. Tegenover Sport1 is Danner zeer kritisch op de Brit: "Natuurlijk had hij de meeste schuld. Hij maakte de move en zei daarna dat het niet zijn fout was omdat Alonso in zijn dode hoek reed. Is hij gek geworden?

Geheugen

Danner denkt dat Hamilton heel erg goed weet wat hij deed. De Brit opende immers zelf de aanval op Alonso en zou moeten weten waar hij reed. Danner vervolgt zijn uiterst kritische betoog: "Hij zag hem, hij haalde hem in en reed toen tegen hem aan. Daarna riep hij dat hij Alonso niet zag. Dus of zijn korte termijn geheugen heeft een klap gekregen of hij kan het niet opbrengen om toe te geven dat hij een beetje dom was."