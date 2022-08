Marko heeft een helder doel voor ogen: "Als eerste en tweede eindigen in het WK"

Het team van Red Bull Racing beleefde een zeer succesvol Grand Prix-weekend in België. Max Verstappen reed een magistrale race en greep de overwinning terwijl hij als veertiende was gestart. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez kwam zeer solide voor de dag en kwam als tweede over de streep.

Verstappen maakte zeer veel indruk met zijn inhaalrace. De Nederlander was een klasse apart en sloeg een enorm gat naar zijn teamgenoot Perez. De Mexicaan reed wat minder indrukwekkend maar kwam wel op een vrij simpele wijze als tweede over de streep. De goede resultaten van de Red Bull-coureurs zorgen ervoor dat het team de doelstelling voor dit seizoen kan aanscherpen.

Twee of drie keer winnen

Teamadviseur Helmut Marko durft zich al bijna rijk te rekenen. De Oostenrijker denkt dat Verstappen zijn tweede wereldtitel bijna binnen heeft. Na afloop van de Belgische Grand Prix sprak Marko zich uit tegenover zijn landgenoten van ServusTV. Hij was duidelijk: "We gaan proberen om twee of drie races te winnen zodat we er zeker van zijn dan we veilig zijn in het kampioenschap."

Geschiedenis

Marko heeft zich na de Belgische Grand Prix een helder doel voor ogen gesteld. Verstappen en Perez staan momenteel namelijk eerste en tweede in het wereldkampioenschap en dat kan Marko ook wel bekoren. De Oostenrijker wil de macht grijpen in het wereldkampioenschap. Marko wil geschiedenis schrijven en daarvoor legt hij zijn coureurs de nodige druk op: "Ons doel is nu ook helder. We willen namelijk voor het eerst in ons bestaan als eerste en tweede eindigen in het wereldkampioenschap."