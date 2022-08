Spa-incident levert Hamilton mogelijk toekomstige gridstraf op

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende Belgische Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur begon de race vanaf de vierde plaats maar viel al na één rondje uit. Hamilton raakte Fernando Alonso in Les Combes waarna hij gelanceerd werd. De Mercedes raakte zwaar beschadigd en Hamilton parkeerde zijn wagen naast de baan.

Hamilton droop teleurgesteld af en de beschadigde wagen werd teruggebracht naar het team. De Brit moest zijn auto aan de kant van de baan parkeren op verzoek van zijn engineer. Het was duidelijk dat de schade aan de Mercedes van Hamilton zeer fors was. De crash met Alonso kan grote gevolgen hebben voor Hamilton, de kans is aanwezig dat de Brit hierdoor tegen een gridstraf gaat aanlopen.

De Power Unit van Hamilton is na afloop van de Belgische Grand Prix teruggestuurd naar het Mercedes-hoofdkwartier in het Britse Brixworth. Een woordvoerder van het team bevestigde aan Motorsport.com dat de motor is teruggestuurd naar de motorafdeling en dat de situatie zorgwekkend is. Hamilton kreeg in België een nieuwe MGU-K en kreeg eerder ook een nieuwe turbo, MGU-H, control electronics en een nieuwe batterij. Met al deze onderdelen zit Hamilton op de limiet, als hij een nieuw onderdeel krijgt ontvangt hij dus een gridstraf.