Glock roept op tot verandering gridstrafregels: "Dit was een groot drama"

Het Belgische Grand Prix-weekend werd gekenmerkt door de vele motorstraffen. Veel coureurs incasseerden een gridstraf nadat ze de limiet bij meerdere motorelementen overschreden. Het zorgde voor de nodige verwarring bij het opstellen van de startgrid, de regels op het gebied van gridstraffen zijn namelijk nogal ingewikkeld.

Zeer veel coureurs ontvingen in België een gridstraf vanwege het wisselen van teveel motoronderdelen. Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Guanyu Zhou, Mick Schumacher en Yuki Tsunoda werden allemaal bestraft. Bottas kreeg een forse gridstraf maar omdat hij niet naar de achterkant van de grid werd verwezen mocht hij voor de andere coureurs starten. Tsunoda moest vanuit de pits starten omdat hij zijn motor wisselde onder parc fermé-regels.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock zag door de bomen het bos niet meer. De Duitser roep de FIA dan ook op om de regels te herzien. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports was Glock nogal duidelijk: "Je moet de regels echt heroverwegen om ervoor te zorgen dat ze makkelijk te begrijpen zijn. Dan hoef je niet drie uur na te denken over wie waar staat met welke penalty. Je moet ook aan de fans denken. Dit was gewoon een groot drama."