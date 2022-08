Leclerc schrok van snelheid Red Bull: "Ze rijden op een compleet andere planeet"

Het team van Red Bull Racing is ijzersterk uit de zomerstop gekomen. In België reed Max Verstappen een enorm dominante race en werd zijn teamgenoot Sergio Perez tweede. Verstappen startte de race vanaf de veertiende plaats na een motorstraf maar hij schreef de race alsnog op zijn naam. Rivaal Charles Leclerc maakt zich zorgen.

Leclerc moest de race ook vanuit het achterveld starten vanwege een motorstraf. In tegenstelling tot Verstappen kon Leclerc niet in één keer door het veld naar voren rijden. In de eerste paar rondjes moest de Monegaskische Ferrari-coureur een pitstop maken vanwege een tear off in zijn brakeduct. Daarna vocht hij zich terug naar de vijfde plek, een tijdstraf zorgde er echter voor dat hij als zesde werd geklasseerd.

Verrassing

Na afloop van de race zag Leclerc hoe groot het gat met Verstappen was. De Monegask schrok zich een hoedje en had de dominantie van Red Bull niet zien aankomen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik ben enorm verrast. Vooral door de kwalificatie en de race. Als je ziet hoe dichtbij wij bij het middenveld lagen, ik denk dat het vergelijkbaar is met de eerste helft van het seizoen. Maar Red Bull was gewoon veel sneller dan wij, heel raar."

Andere planeet

Leclerc had zelf wel het idee dat het wel goed zat met de pace van zijn Ferrari. De Monegask kwam echter van een koude kermis thuis: "Ik voel mij natuurlijk niet goed. We hebben het ook nog over de pace. Het gekke is dat het wel OK voelt in de auto. Als je de pace dat vergelijkt met Red Bull, dat zie je dat ze op een compleet andere planeet rijden. We moeten het proberen te begrijpen en hopelijk weten we het in Zandvoort. Hopelijk komen we weer dichtbij Red Bull zoals in de eerste seizoenshelft."