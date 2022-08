Herbert zet vraagtekens bij strategie Ferrari: "Je hoeft het de coureur niet te vragen"

Het team van Ferrari voegde in België een nieuw hoofdstuk toe aan de lange lijst van strategische blunders. Op het circuit van Spa-Francorchamps ging het wederom mis bij Charles Leclerc. De Monegask werd in de slotfase naar binnen gehaald om de snelste ronde aan te kunnen vallen maar kwam in een gevecht met Fernando Alonso terecht.

Eerder in de race kreeg Leclerc ook enkele opvallende vragen van zijn team over de boordradio. Leclercs engineer vroeg zich namelijk af wat Leclerc voor soort banden de Monegask zou willen ontvangen bij zijn volgende stop. Het was een opvallend moment, normaal gesproken wordt zoiets immers beslist door de strategen van het team.

Strateeg

Ook Johnny Herbert vroeg zich af waarmee Ferrari bezig was. De Britse oud-coureur is tegenwoordig analist voor Sky Sports en was in die hoedanigheid aanwezig in België: "Je zit te luisteren naar dit soort gesprekken met Charles. Het leek net alsof ze tegen Charles spraken alsof hij de strateeg van het team was. Ze wilden het precies zo doen zoals hij het wilde gaan aanpakken."

Vertrouwen

Herbert vindt het een zeer opvallende actie van Ferrari. Geen enkel ander team pakt een situatie op deze manier aan en Herbert is er duidelijk over: "Dit gebeurt helemaal niet bij een ander team in de pitlane. Je hoeft de coureur niet te vragen wat hij wil doen. Ik denk dat het vertrouwen een beetje is aangetast door al die problemen. Ik denk dat Charles een beetje het gevoel heeft dat hij soms de controle maar moet overnemen."