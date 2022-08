Marko grinnikt: "Misschien moeten we ons chassis aanpassen vanwege de richtlijn van Toto"

Het team van Red Bull Racing was gisteren oppermachtig in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps reed Max Verstappen een indrukwekkende inhaalrace en greep hij de zege. Zijn teamgenoot Sergio Perez reed een zeer degelijke race en kwam vlak achter Verstappen als tweede over de finishlijn.

Verstappen was vrijwel het gehele Belgische Grand Prix-weekend zeer dominant. Ook in de kwalificatie stak hij met kop en schouders boven de rest uit. Verstappen liet met zijn zege wederom zien dat hij praktisch vanaf elke startpositie een Grand Prix op zijn naam kan schrijven. Het stemt zijn team Red Bull Racing tevreden.

Toto

Teamadviseur Helmut Marko is zeer in zijn nopjes met het resultaat van zijn coureurs. De Oostenrijker geeft aan dat Red Bull nog niet de volledige focus gaat leggen op de auto van 2023. Tegenover de internationale media reageert hij met een knipoog: "Het is onze filosofie om te blijven door ontwikkelen. Het chassis blijft volgend seizoen zo goed als hetzelfde. Misschien moeten we iets veranderen aan het chassis vanwege de nieuwe richtlijnen van Toto."

Knipoog

Marko verwijst naar de porpoising-regels die volgend seizoen ingaan. Ook in België kregen de teams te maken met tijdelijke richtlijnen om teveel gehobbel tegen te gaan. De regels werden geïntroduceerd na meerdere dringende klachten van Mercedes. Marko reageert met een vette knipoog: "Die hebben dit weekend enorm goed gewerkt! We zullen hem bedanken. Het lijkt er zelfs op dat Mercedes nog iets verder is teruggevallen!"